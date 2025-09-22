

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله چهارم اردوی انتخابی تیم فوتبال نوجوانان ایران امروز با حضور ۳۴ بازیکن در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار شد.

در نخستین جلسه این اردو، از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه ارمغان احمدی، نفرات دعوت شده را به ۳ گروه تقسیم کرد تا با انجام فوتبال تیمی، ارزیابی بهتری نسبت به وضعیت بازیکنان حاضر در اردو به دست آورد.

این مرحله از اردو تا فردا (سه‌شنبه) جریان دارد.

علی تارقلی‌زاده، سرپرست کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال هم برای دقایقی با حضور در محل تمرین، عملکرد بازیکنان را زیر نظر گرفت.