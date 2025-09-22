ساعت شروع به کار تمامی واحد‌های قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه از اول مهر ماه ۱۴۰۴ به روال سابق (ساعت ۷:۰۰ صبح) بر می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به بخشنامه شماره ۵۷۸۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت شروع به کار تمامی واحد‌های قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه از اول مهر ماه ۱۴۰۴ به روال سابق (ساعت ۷:۰۰ صبح) بر می‌گردد.

همچنین، در راستای حمایت از خانواده، کاهش دغدغه والدین و تسهیل تردد در آغاز سال تحصیلی، ساعت آغاز به کار واحد‌های ستادی و حوزه‌های قضایی در کلانشهر‌ها در دو هفته اول مهر ماه سال ۱۴۰۴ به صورت شناور از ساعت ۷ تا ۹ تعیین می‌شود.

لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که با رعایت ساعات کاری روزانه کارکنان، ساعات کار شناور هیچ خللی در نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات ایجاد نگردد.