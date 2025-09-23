پخش زنده
بیش از ۱۰۰ برنامه متنوع فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در شهرستان خواف اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه خواف گفت: در این ایام مبارک، سرکشی از خانوادههای معظم شهدا، برگزاری یادوارههای شهدا، آبروی محلهها، اردوهای جهادی، مسابقات کتابخوانی، برنامههای ورزشی و دهها عنوان برنامه دیگر در سطح شهرها و روستاهای شهرستان برگزار خواهد شد.
سرهنگ سمعیان با تأکید بر اینکه هدف اصلی این برنامهها زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت است، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تداوم همان روحیهای هستیم که در هشت سال دفاع مقدس و همینطور در جنگ ۱۲ روزه اخیر جلوهگر شد روحیهای که نشان داد همبستگی و فداکاری ملت، بزرگترین سرمایه این انقلاب است.
وی ادامه داد: نسل جوان باید بداند امنیت، استقلال و عزتی که امروز داریم، مرهون خون شهدا و ایثارگری رزمندگان است. زنده نگه داشتن این فرهنگ، ضامن پویایی جامعه و امیدآفرینی برای آینده است.
سرهنگ سمعیان گفت: شهدا از ما چیزی جز خدمت صادقانه به مردم نمیخواهند. با وجود مشکلات کشور، تنها با روحیه ایثار و همدلی میتوان بر سختیها غلبه کرد و در مسیر آرمانهای انقلاب گام برداشت