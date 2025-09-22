پخش زنده
قهرمانان مسابقات رزمی گراپلینگ استان قم در رده نونهال و نوجوان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در دو سبک گی و نوگی مسابقات رزمی گراپلینگ استان قم رده نونهالان علی اکبر فرد، علیرضا صفاییزاده، امیرعلی دولتی، ابوالفضل محمدی و امیرعلی رادین قهرمان شدند.
در رده نوجوانان و سبک گی، عرشیا یعقوبی، امیر عباس میرزائی، امیر حسین قره داغی، امین توحیدی، محمد امین نقدی مرادی و امیر رضایی به مقامهای برتر دست یافتند.
در سبک نوگی نوجوانان، محمد طاها محسنی، محمد خدایان، علی ابراهیمی، مهدی مرادی نسب، محمد طاها سلطان عینی، علیرضا رضایی و طاها محمدی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.
در رده بندی تیمی هم باشگاه تیم لبخند قهرمان شد و تیمهای امیران و باشگاه شهید ابراهیم هادی شهر جعفریه در جایگاه دوم و سومی ایستادند.