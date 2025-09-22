ساعات کاری ادارات، بانک‌ها و مدارس در ایلام در فصل پاییز و مهرماه اعلام شد.

ساعات کاری ادارات، بانک‌ها و مدارس در ایلام

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام طی بخش‌نامه‌ای ساعت آغاز به کار ادارات، نهادها، بانک‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها را اعلام کرد.

بر اساس این بخش‌نامه:

ساعات کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های عمومی استان ایلام از روز سه‌شنبه مورخ اول مهر ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱- ساعات آغاز به کار ادارات استان ایلام ۷:۰۰ صبح می‌باشد.

۲- ساعات آغاز به کار کلیه بانک‌ها ساعت ۷:۳۰ می‌باشد و حضور کارمندان بانک‌ها نیم ساعت زودتر (ساعت ۷ صبح) است.

۳- ساعات آغاز به کار مراکز آموزش عالی، پژوهشی و بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اعم از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها) ساعت ۸:۰۰ صبح می‌باشد.

۴-- ساعات آغاز به کار مدارس مقاطع متوسطه ساعت ۷:۳۰ صبح و مقاطع ابتدایی ساعت ۸:۰۰ صبح می‌باشد.

۵- مراکز امدادی بهداشتی و بخش‌های ارائه دهنده خدمات عمومی، بخش‌های عملیاتی و دارای نوبت کاری و آتش‌نشانی‌ها موظف هستند در خصوص کارکنان شاغل در حوزه اداری بر اساس این بخشنامه و در خصوص سایر کارکنان طبق روال قبل و ضوابط مربوطه نوبت کاری نسبت به ارائه خدمات اقدام نمایند.

۶- کلیه معلولان و بانوان شاغل دارای شرایط خاص به استثنای قوانین مربوطه از مزایای مزایای کاهش ساعت کار بهره‌مند می‌باشند.

همچنین در راستای تسهیل تردد شهروندان گرامی در آغاز سال تحصیلی جدید، مقتضی است در هفته‌ی اول مهر ماه ساعت شروع بکار کارکنان شهر ایلام به مدت ۲ ساعت شناور بوده و تمهیدات لازم اتخاذ گردد.

جبران ساعت مذکور در قالب دورکاری و با رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه دستگاه‌های اجرایی استان الزامی می‌باشد.

ضمنا در صورت استفاده از ساعات شناوری، همکاران می‌بایست به صورت جبران ساعات مذکور در بعد وقت اداری و با استفاده از مرخصی استحقاقی ساعتی اقدام نمایند.

انتظار از مدیران دستگاه اجرایی استان ضمن رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره بند ۱ مصوبه فوق الذکر موضوع شناور شدن ساعات کاری یکی از هر دو والدین شاغل در دستگاه اجرایی و نیز زنان سرپرست خانوار، ترتیب اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی اطلاع رسانی لازم به کارکنان ذینفع صورت پذیرد.