نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی گفت: استخدام مدال آوران سه قهرمان کشتی فرنگی شهرستان ایذه در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد ابراهیم پور در گفت‌و‌گو با خبر خوزستان با تبریک درخشش تیم ملی کشورمان به ویژه فرنگی کاران خوستانی در مسابقات جهانی زاگرب افزود: در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان، موضوع استخدام علیرضا مهمدی، پیام احمدی وفا و محمد هادی صهیدی سه قهرمان کشتی فرنگی با استاندار خوزستان به طور مفصل صحبت و مورد پیگیری قرار گرفت.

وی ادامه داد: امیدواریم بزودی با حضور و آمدن این قهرمانان کشتی فرنگی نوید‌های خوبی در خصوص اشتغال و معرفی هر چه بیشتر این عزیزان به نسل جوان داشته باشیم.