\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c\u00a0\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b \u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0633\u06cc\u062c \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0627\u0644\u0645\u0624\u0645\u0646\u06cc\u0646 (\u0639) \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u060c \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0645\u0631\u06cc\u062f\u06cc \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644 \u0628\u0633\u06cc\u062c \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0627\u0644\u0645\u0648\u0645\u0646\u06cc\u0646 (\u0639) \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645 \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u06f1\u06f2 \u062a\u06cc\u0645 \u0686\u0646\u062f \u062a\u062e\u0635\u0635\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u06a9\u0645 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f\u0627\u0631\u060c \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645 \u0648 \u062f\u0648\u0631 \u062f\u0633\u062a \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\n\n\n\u00a0