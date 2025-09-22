به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان‌های منطقه سیستان و باتوجه به وقوع پدیده طوفان همراه با گرد و غبار، کاهش محسوس دید افقی و به‌منظور صیانت از سلامت دانش‌آموزان و پیشگیری از مشکلات تنفسی ناشی از وضعیت جوی منطقه سیستان، کلیه مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول شهرستان‌های زابل، نیمروز، زهک، هامون و هیرمند در روز سه‌شنبه مورخ ۱ مهر ۱۴۰۴ تعطیل خواهد بود.

کلاس‌های سایر مقاطع تحصیلی طبق روال عادی برقرار می‌باشد.