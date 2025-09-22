

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدشروین اسبقیان، معاونت قهرمانی وزارت ورزش، در حاشیه مراسم استقبال از تیم ملی کشتی فرنگی ایران درباره پاداش قهرمانی اظهار داشت: بر اساس آیین‌نامه موجود، پاداش‌های قهرمانی جهان برای قهرمانان مشخص است و ان‌شاءالله در اسرع وقت با حضور رئیس‌جمهور محترم و محبوب، دکتر پزشکیان، از این قهرمانان تجلیل و تشکر خواهد شد.

وی در ادامه درباره جشن قهرمانی ملی افزود: برای این موضوع نیز تدابیری اندیشیده شده است و فردا شب، ساعت ۸ در استادیوم آزادی، جشن قهرمانی برای این عزیزان افتخارآفرین برگزار خواهد شد.

اسبقیان عنوان کرد: این جشن با همکاری وزارت ورزش، شهرداری و مجموعه‌ای از دستگاه‌های فرهنگی برگزار می‌شود تا از ملی‌پوشان قهرمان کشتی فرنگی به شایستگی قدردانی شود.