پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان گفت: همه ادارات، سازمان و بانکهای گیلان در روزهای اول و دوم مهر ۱۴۰۴، از ساعت ۷ تا ۱۴ به مراجعان و شهروندان خدمات رسانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حق شناس استاندار گیلان در گفتوگو با خبر ۲۰ گفت: ساعات کاری ادارات، سازمانها و بانکها در گیلان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، اول و دوم مهر از ۷ تا ۱۴ است و سوم مهر، نخستین پنجشنبه پاییز ۱۴۰۴، همه ادارات و بانکها و مدارس تعطیل هستند.
استاندار گفت: همچنین همه مدارس مقطع ابتدایی در گیلان از فردا اول مهر ساعت ۸:۰۰ صبح و مدارس متوسطه ساعت ۷:۳۰ دقیقه فعالیت خود را آغاز میکنند.
هادی حق شناس افزود: در خصوص ساعت کاری ادارات و بانکهای گیلان در هفتههای پیش رو تصمیم گیری شده و در روزهای آینده به اطلاع عموم مردم استان خواهد رسید.