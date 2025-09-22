سامانه فواد ۱۲۸ با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در استان تهران آغاز به کار کرد و به این ترتیب تهران پس از قزوین و زنجان به این سامانه پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سامانه فواد ۱۲۸ (فوریت‌های اداری) با حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در حاشیه مراسم گردهمایی مدیران بازرسی ادارات کل دستگاه‌های اجرایی استان تهران رونمایی شد.

از فردا اول مهرماه شهروندان استان تهران می‌توانند با تماس با شماره ۱۲۸ مشکلات خود در خصوص کاستی‌های رسیدگی به درخواست‌های ارباب رجوع در مراجعه به دستگاه‌های اجرایی را در میان بگذارند.

سامانه فواد ۱۲۸ از نیمه اردیبهشت امسال در استان قزوین، در مرداد ماه در استان البرز و از اول مهر ماه در استان تهران فعال شده و به تدریج تا پایان سال به سایر استان‌ها تسری داده خواهد شد.

گفتنی است رکورد رسیدگی و پیگیری به هر تماس از سوی شهروندان در استان قزوین، کمتر از ۳ ساعت بود.

صادق معتمدیان استاندار تهران هم در ابتدای این مراسم گفت: رسیدگی به شکایات مردم در مراجعه به دستگاه‌های اداری سال‌ها مطالبه مردم بود که با راه اندازی این سامانه در حال اجرایی شدن است.

وی افزود: تهران با استان‌های دیگر کمی تفاوت دارد. علاوه بر استقرار جمعیت ساکن در تهران شاهد حضور شهروندان از سراسر کشور و جمعیت سیال و شناوری هستیم که شاید در برخی روز‌ها به ۴ میلیون نفر در تهران می‌رسد؛ یا در مسیر تهران کرج روزانه ۲۵۰ هزار تردد خودرو از سوی ترددشمار‌ها ثبت می‌شود که آن‌هم به دلیل تمرکز شدید ارائه خدمات در تهران است.

معتمدیان با بیان اینکه آمادگی لازم را برای اجرای این طرح در استان تهران داریم، گفت: اینکه سیستمی طراحی کردیم که در حداقل زمان مدیران دستگاه‌ها را پاسخگو کنیم کار ارزشمندی است؛ برخی از مشکلات به خاطر عدم نظارت در سیستم‌های اداری است که نارضایتی ایجاد می‌کند به طوری که می‌توان گفت سیستم‌هایی که امروز داریم ناکارآمد است.

وی تاکید کرد: ارائه خدمات بی منت وظیفه ماست. یکی از مطالبات جدی ما در استان تهران همکاری همه مدیران در اجرای طرح است. همه ما حقوق دریافت می‌کنیم و موطف به پاسخگویی به مردم هستیم همه کسانی که در دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی هستند باید پاسخگو باشند.

معتمدیان با یادآوری اینکه این طرح مردم پایه است و مردم خدمات را ارزیابی می‌کنند. کار درست این است که مردم ما را ارزیابی کنند، افزود: این طرح حتما موفق خواهد بود و در کاهش نارضایتی از سیستم‌های اداری اثرگذار خواهد بود.

استاندار تهران گفت: طرح تکریم ارباب رجوع را داشتیم که سال‌هاست به فراموشی سپرده شده است. مدیری که پاسخگو نیست و قدرت حل مسائل مردم را ندارد حتما باید برکنار شود و در دولت جایی ندارند. در نظام جمهوری اسلامی شأن مدیران خدمت‌گذاری و حل مشکلات مردم است.

وی با بیان اینکه ما نتوانستیم نطام اداری را الکترونیکی کنیم، گفت: هرچه به سمت الکترونیکی شدن برویم زمینه تبعیض و فساد از بین خواهد رفت. مردم در شرایط سختی قرار دارند و روا نیست که بخواهیم کنار مردم نباشیم و موجبات نارضایتی آنها را فراهم کنیم.