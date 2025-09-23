به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان از آغاز پروازهای حج عمره در سال جاری از فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی خبر داد و گفت: نخستین گروه از زائران استان به مقصد جده اعزام شدند..

ابوذر ضیایی با اشاره به بازه زمانی ۱۰ روزه این سفر معنوی افزود: طدر آخرین برنامه اعلامی از سوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در این مرحله تعداد هشت پرواز رفت و برگشت به فاصله ۱۰ روز یک بار برنامه ریزی شده که تا سی ام مهر ماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل فرودگاههای استان با اشاره به جایگاه فرودگاه اصفهان به عنوان یکی از قطب های مهم اعزام زائرین سرزمین وحی در کشور گفت: تمام توان و امکانات فرودگاه برای خدمت رسانی هرچه بهتر به زائران خانه خدا به کار گرفته شده و تمامی بخش ها در حالت آماده باش کامل بوده تا بتوانیم میزبانی شایسته برای زائران باشیم.