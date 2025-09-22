در هفته دفاع مقدس ۱۴۰۴، با برگزاری برنامه‌های متعددی تلاش می شود تا پیوند میان حماسه دفاع ۸ ساله و مقاومت ۱۲ روزه به نسل جوان منتقل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دفاع ۱۲ روزه در امتداد هویت دفاع ۸ ساله تعریف می‌شود و بر اتحاد ملی و عبرت‌های ارزشمند جنگ تأکید دارد. این هفته فرصتی برای گرامیداشت رشادت‌های جان‌فشانی رزمندگان گذشته و امروز است تا یاد آنها همیشه در بین مردم زنده بماند.

در آغاز هفته دفاع مقدس، مهمان خانه مادر شهید محمدتقی نصرتی بودیم؛ نوجوان ۱۴ ساله‌ای که ۴۱ سال پیش در غرب دجله به شهادت رسید و حالا مادرش با نگاه گرم و حزن‌آلود، پیوند روحانی دفاع ۸ ساله را با دفاع ۱۲ روزه امروز قم روایت می‌کند. نصرتی، نماد فداکاری و ایثار جوانانی است که در آن دوران سخت، جان خود را در راه میهن فدا کردند و یاد آنها امروز در دفاع ۱۲ روزه مردم قم استمرار یافته است. این دفاع کوتاه، اما با عزت، بازتاب تمام قامت آن رشادت‌هاست که نسل امروز نیز راه آنها را محکم‌تر دنبال می‌کند.

این داستان پر از دلتنگی، غرور و ایمان به تداوم راه شهیدان، بر ایستادگی و وحدت ملت ایران در تمام دوران‌ها گواهی می‌دهد.