به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان گفت: کتابخانه مرکزی خرمشهر که سال گذشته در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بود، امسال و همزمان با نخستین روز هفته دفاع مقدس در مراسمی رونمایی شد.

حسین زاده افزود: این کتابخانه که به نام شهید شریف شناخته می‌شود، در سال ۱۳۴۶ در خرمشهر تأسیس شد و در دوران دفاع مقدس به عنوان سنگر رزمندگان اسلام مورد استفاده قرار گرفت.

او ادامه داد: در جریان اشغال خرمشهر، این مکان آخرین سنگر مقاومت بود و پس از آزادی شهر مشخص شد چهار تن از رزمندگان، از جمله دو تکاور نیروی دریایی ارتش، در آن به شهادت رسیده‌اند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خوزستان ثبت و رونمایی از این کتابخانه را اقدامی مهم برای پاسداشت یاد و خاطره مقاومت مردم خرمشهر دانست.