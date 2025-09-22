به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در پایان هفته اول رقابت‌های لیگ برتر وزنه برداری استان که در خانه وزنه برداری جهان پهلوان نامجو رشت برگزار شد تیم شهید رجائی لنگرود با ۴۰۶ امیتاز بر سکوی نخست ایستاد، تیم باغ رستوران سمیعی رشت با ۳۸۵ امیتاز در رده دوم و تیم هیات انزلی با ۳۷۴ امتیاز در رده سوم قرار گرفتند.

سومین دوره رقابت‌های لیگ برتر وزنه برداری استان با حضور ۱۳ تیم از سراسر استان در رشت برگزار شد.