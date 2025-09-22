با حضور مسئولان استانی و فعالان صنعت زنبورداری چهارمین جشنواره عسل لرستان در منطقه گردشگری درهتخت ازنا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سرپرست سازمان جهادکشاورزی لرستان در این جشنواره گفت: لرستان با بیش از ۴۴۱ هزار کندوی فعال و برداشت سالانه ۴ هزار تُن عسل، یکی از قطبهای زنبورداری کشور به شمار میرود.
نامدار صیادی افزود:این جشنواره، جلوهای از همافزایی اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی بود که نقش زنان روستایی، تولیدکنندگان محلی باصنایع دستی وسوغاتی های محلی رنگ وبوی خاصی به این جشنواره داد.