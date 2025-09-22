پخش زنده
کاروان تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از قهرمانی در جهان، با استقبال پرشور مردم وارد میهن شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی کشتی فرنگی ایران که با کسب ۴ مدال طلا، ۲ نقره و ۲ مدال برنز از مجموع ۱۰ وزن رقابتهای جهانی کرواسی برای دومینبار در تاریخ کشتی ایران و پس از ۱۱ سال، با اقتدار بهعنوان قهرمانی جهان دست یافته بود، امشب با استقبال پرشور مردم و مسئولان وارد فرودگاه امامخمینی (ره) شد.
سیدمحمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، مدیران فدراسیون کشتی، مسئولان ورزش ایران و خانوادههای اعضای تیم ملی کشتی در این مراسم حضور داشتند.
برای تیم کشتی فرنگی ایران سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم، محمدهادی ساروی در وزن ۸۷ کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا، پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال نقره، محمدمهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم و سید دانیال سهرابی در وزن ۶۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.