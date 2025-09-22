به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، در این مراسم، شاعران برجسته‌ای همچون سعید بیابانکی، احمد دهقان و تعدادی از شاعران استان خوزستان حضور داشتند و اشعار خود را در وصف خرمشهر و آبادان و مقاومت مردم در دوران دفاع مقدس قرائت کردند.

سعید بیابانکی در بخشی از سخنان خود با اشاره به سرودن یکی از اشعار حماسی مرتبط با خرمشهر گفت: برای خلق این اثر به خرمشهر سفر کردم و یکی از مهم‌ترین سروده‌های دفاع مقدس را در این دیار نوشتم.

در ادامه برنامه احمد دهقان نیز با خوانش بخشی از اشعارش به روی صحنه رفت و گفت: من عاشق دیار آبادان و خرمشهرم.

وی با تأکید بر ضرورت ثبت و انتشار پیشینه فرهنگی این دو شهر افزود: تاریخ غنی آبادان و خرمشهر باید مکتوب و به نسل‌های آینده منتقل شود.