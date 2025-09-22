پخش زنده
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، آیین شب شعر «سنگر شریف» با حضور جمعی از شاعران نامدار کشور در خرمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، در این مراسم، شاعران برجستهای همچون سعید بیابانکی، احمد دهقان و تعدادی از شاعران استان خوزستان حضور داشتند و اشعار خود را در وصف خرمشهر و آبادان و مقاومت مردم در دوران دفاع مقدس قرائت کردند.
سعید بیابانکی در بخشی از سخنان خود با اشاره به سرودن یکی از اشعار حماسی مرتبط با خرمشهر گفت: برای خلق این اثر به خرمشهر سفر کردم و یکی از مهمترین سرودههای دفاع مقدس را در این دیار نوشتم.
در ادامه برنامه احمد دهقان نیز با خوانش بخشی از اشعارش به روی صحنه رفت و گفت: من عاشق دیار آبادان و خرمشهرم.
وی با تأکید بر ضرورت ثبت و انتشار پیشینه فرهنگی این دو شهر افزود: تاریخ غنی آبادان و خرمشهر باید مکتوب و به نسلهای آینده منتقل شود.