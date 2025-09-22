به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امروز جشن شکوفه‌ها به صورت نمادین با به صدا درآمدن زنگ دبستان بوعلی مجتمع مسکونی لاکانشهر، در گیلان برگزار شد.

مدیر کل آموزش و پرورش گیلان در این مراسم ، گفت: امسال ۲۵ هزار و ۵۰۰ دانش آموز کلاس اولی در هزار و ۳۱۲ کلاس درس، مشغول به تحصیل می‌شوند.

نرگس دستیار با بیان اینکه زنگ مهر امسال روز اول مهر، همزمان با سراسر کشور، در ۳ هزار و ۸۶۰ واحد آموزشی نواخته خواهد شد، افزود: ۳۶۷ هزار محصل گیلانی در مقاطع مختلف، در ۱۹ هزار کلاس درس، از اول مهر، سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ را آغاز خواهند کرد.