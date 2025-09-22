پخش زنده
امروز: -
شهرستان سامان میزبان دومین مرحله اردوی تیم ملی پارابدمینتون مردان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پارابدمینتون مردان با هدف آمادهسازی برای حضور در بازیهای پاراآسیایی امارات متحده عربی (دبی) از ۲۵ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ در شهرستان سامان، استان چهارمحال و بختیاری درحال برگزاری است.
حسین زمانی افزود: در این اردو ملیپوشان کشورمان زیر نظر مصطفی پهلوان، سرمربی تیم ملی، به انجام تمرینات تخصصی و آمادهسازی جسمانی میپردازند تا با آمادگی کامل در رقابتهای پاراآسیایی که از ۱۶ تا ۲۳ امسال در دبی برگزار خواهد شد، شرکت کنند.