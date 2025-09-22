پخش زنده
امروز: -
بر اساس یک مطالعه علمی، حدود ۵۳ درصد افراد بالای ۱۸ سال در شهرستان شهرکرد در مصرف دارو احتیاط نکردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در یک تحقیق علمی، مصرف خودسرانه دارو در افراد بالای بالای ۱۸ سال شهرستان شهرکرد مورد بررسی قرار گرفت.
سقایی افزود: نتایج این مطالعه نشان داد حدود ۵۳ درصد افراد بالای ۱۸ سال با مصرف خودسرانه دارو، سلامت خود را به خطر میاندازند.
به گفته وی: آنتی بیوتیک ها، مسکن ها، داروهای کنترل علایم سرماخوردگی و عفونتهای تنفسی بیشترین داروهایی هستند که به صورت خودسرانه مصرف شدهاند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: اطلاعات نادرست و غیرعلمی در فضای مجازی یکی از علتهای تمایل یه خوددرمانی است.
سقایی توصیه کرد: مردم برای تشخیص بیماری و مصرف دارو باید به مراکز خدمات جامع سلامت، پزشکان عمومی، متخصصان و کلینیکها مراجعه کنند.