وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای مسکن با تاکید بر اجرای اولویتهای طرح مسکن استیجاری، تسریع در اجرای این سیاست با هدف حمایت ویژه از دهکهای کمدرآمد و کارگران را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر اجرای سریع و دقیق طرح مسکن استیجاری، هشت اولویت مهم را برای تسهیل و تسریع اجرای این طرح اعلام کرد.
خانم فرزانه صاق در این جلسه که با حضور معاونان وزارت راه، مدیران سازمانهای مسکن و بنیاد مسکن برگزار شد، خواستار تخلیه سریع خانههای سازمانی بزرگمتراژ شد تا از ظرفیت آنها برای تأمین مسکن استیجاری دهکهای کمدرآمد استفاده شود. همچنین، وزیر زاه و شهرسازی بر ضرورت تعیین اجارهبها بر اساس توان مالی مستاجران و تمرکز اجرای طرح بر دهکهای یک تا سه درآمدی تأکید کرد.
وی بر عرضه واحدهای کوچک و متوسط متناسب با استطاعت خانوارها و حفظ کیفیت سکونت آنها تأکید داشت و خواستار اعمال کنترلهای دقیق برای پیشبرد هدفهای تعیین شده شد. وی همچنین استفاده از ظرفیت اراضی دستگاههای دولتی، وزارت علوم و شهرداریها را برای ساخت مسکن اجارهای کارکنان، دانشجویان و نخبگان مهم دانست و خواستار همکاری انبوهسازان شد.
وزیر راه و شهرسازی بر شناسایی دقیق متقاضیان واجد شرایط تأکید کرد و از معاونت مسکن خواست تا با دقت نظر کامل به دستورالعملها عمل کنند. همچنین، صادق اجرای سیاست تامین مسکن کارگران را از برنامههای مهم وزارتخانه دانست و بر پیگیری جدی آن تأکید کرد.
در این جلسه برنامههای مدیریتی و هماهنگی بین دستگاهها برای اجرای طرح مسکن استیجاری به بحث گذاشته شد تا بتواند گامی مؤثر در بهبود بازار اجاره و رفاه مستاجران کمدرآمد باشد.