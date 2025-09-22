امروز: -
مراسم استقبال از تیم ملی کشتی فرنگی ایران

مراسم استقبال از قهرمانان تیم ملی کشتی فرنگی ایران شامگاه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ با حضور پرشور مردم و مسئولان در فرودگاه امام‌خمینی (ره) برگزار شد.
عکاس :امیرحسین شاهقلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ۲۲:۳۳
برچسب ها: کشتی فرنگی ، تیم ملی ، کشتی
