یک کشته و دو زخمی بر اثر انفجار گاز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: بعد از اعلام خبر انفجار یک باب منزل مسکونی در روستای امیر آباد دهستان دشت روم، بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس و هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

پرویز غفار فرد افزود: متأسفانه در این سانحه یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر مصدوم شدند که پس اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین‌های اورژانس، به مراکز درمانی انتقال یافتند.

غفار فرد با بیان اینکه پیکر فرد فوت شده توسط تیم‌های امداد و نجات هلال‌احمر رها سازی شد اضافه کرد: علت اصلی این انفجار در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از جمع‌بندی نهایی اعلام می‌شود.