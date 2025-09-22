پخش زنده
امروز: -
انفجار گاز در دهستان دشت روم یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: بعد از اعلام خبر انفجار یک باب منزل مسکونی در روستای امیر آباد دهستان دشت روم، بلافاصله تیمهای عملیاتی اورژانس و هلالاحمر به محل اعزام شدند.
پرویز غفار فرد افزود: متأسفانه در این سانحه یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر مصدوم شدند که پس اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسینهای اورژانس، به مراکز درمانی انتقال یافتند.
غفار فرد با بیان اینکه پیکر فرد فوت شده توسط تیمهای امداد و نجات هلالاحمر رها سازی شد اضافه کرد: علت اصلی این انفجار در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از جمعبندی نهایی اعلام میشود.