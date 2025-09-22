در ادامه این مراسم با حکم غلام‌حسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، اله‌بخش اداوی به عنوان سرپرست اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان لرستان منصوب شد و از خدمات علی پاشایی قدردانی شد.