ارائه آموزش های مهارتی ماموریت اصلی سازمان فنی و حرفه ای
رئیس دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی حرفه ای کشور گفت: مأموریت اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ارائه آموزشهای مهارتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،محمود تقی پور با اعلام اینکه مأموریت اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ارائه آموزشهای مهارتی است خواستار حمایت و همراهی همه دستگاه ها برای آموزش مهارت آموزی در جامعه شد.
در ادامه این مراسم با حکم غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، الهبخش اداوی به عنوان سرپرست ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان لرستان منصوب شد و از خدمات علی پاشایی قدردانی شد.