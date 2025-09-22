پخش زنده
نامنویسی بیمه درمان تکمیلی ویژه اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت تا دوم مهر تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: اعضای صندوق اعتباری هنر در استان میتوانند برای تکمیل فرآیند ثبتنام و بهرهمندی از خدمات بیمه تکمیلی، از طریق پیام رسان اختصاصی صندوق به نشانی honarcredit.ir/app و یا سایت صندوق به نشانی profile.honarcredit.ir اقدام کنند.
شهرام فرجی افزود: بر این اساس، متقاضیان قادر خواهند بود با انتخاب یکی از طرحهای «امید»، «آرامش» یا «رفاه»، افراد تحت تکفل خود را نیز در همان طرح ثبت نام کنند.