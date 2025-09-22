به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و نود و دومین برنامه از نخستین شب شعر طنز ایران با عنوان «در حلقه رندان» با حضور جمعی از شاعران جوان و پیشکسوت طنزپرداز برگزار شد.

عباس حسین نژاد مدیر دفتر طنز حوزه هنری گفت: در برنامه امروز بیش از ۱۰ شاعر و نثرنویس طنزپرداز با هدف بیان اتفاقات و رویداد‌های کشور با نگاهی طنز، اشعار و دست‌نویس‌های خود را خواندند.

حسین نژاد با اشاره به اینکه برنامه در حلقه رندان به صورت ماهیانه برگزار و در هر برنامه از یک شاعر طنزپرداز پیشکسوت قدردانی می‌شود، گفت: در کنار برنامه شعرخوانی امروز، از اقای اکبر اکسیر شاعر طنزنویس کشور قدردانی شد.

وی گفت: آقای اکسیر تا کنون کتاب‌هایی خلاقانه با موضوع طنز به چاپ رسانده و برای نسل جوان نیز آموزنده است.

حسین نژاد افزود: دفتر طنز حوزه هنری در نظر دارد تا از دیگر شاعران و نویسندگان پیشکسوت حوزه طنز کشور، در برنامه‌های آینده در قدردانی کند.

مدیر دفتر طنز حوزه هنری گفت: آنچه که در شاعران می‌بینیم، دارای طنز است که با کنایه به دنبال اصلاح اجتماعی در کشور است.

وی افزود: زمانی که اتفاقاتی رخ می‌دهد، شاعران ترجیح می‌دهند که با شیوه‌ی طنز، مقداری از ماجرا را تلطیف کنند و حرف‌های خود را در قالب طنز بیان کنند.

به گفته‌ی مدیر دفتر طنز حوزه هنری، اشعار خوانده شده در جلسه‌های شعر «در حلقه رندان» در قالب کتاب منتشر و روانه بازار نشر می‌شود.