رئیس قوه قضائیه، در پیامی درگذشت امالشهید، حاجیه خانم مصدقی، مادر دکتر حدادعادل را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در پیامی درگذشت امالشهید، حاجیه خانم مصدقی، مادر دکتر حدادعادل را تسلیت گفت.
متن پیام رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جنابآقای دکتر غلامعلی حدادعادل
درگذشت والده مکرمه،امالشهید حاجیه خانم مصدقی را تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای جنابعالی و دیگر بازماندگان صبر و اجر مسألت مینمایم.
خداوند آن مرحومه را با اولیائش محشور فرماید و مشمول رحمت و مغفرت قرار دهد.