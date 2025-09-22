سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان گفت:ده هزار و ۲۰۳واحد مسکن در حال ساخت داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رضا حامی در حاشیه بازدید میدانی از طرح های نهضت ملی مسکن افزود:در حوزه نهضت ملی در استان ۱۵۷ هزار نفر ثبت نام که حدود ۳۷ هزار نفر از آنها واجد شرایط و تأیید نهایی شده اند.

وی با اشاره به وجود ده هزار و ۲۰۳ واحد مسکونی در حال ساخت داریم،افزود:از این تعداد چهار هزار و ۷۵۳ واحد در خرم آباد و مابقی در سایر شهرهای استان با درصد پیشرفت فیزیکی مختلف در حال ساخت هستند.

حامی گفت :در ساخت طرح های مسکن چالش هایی هم وجود دارد که اولین موضوع مربوط به بحث تأمین زمین می باشد که با توجه به نوعیت خاک و توپوگرافی در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی لرستان با اشاره به اینکه در یکی از طرح ها برای آماده سازی حدود ۶۰۰ هزار مترمکعب عملیات خاکبرداری صورت گرفته است،افزود:عدم پرداخت سهم آورده متقاضیان در موعد مقرر یکی دیگر از مشکلات است که انتظار داریم این عزیزان به این مسئله اهمیت بدهند.

رضا حامی در این بازدید میدانی به موضوع مهم عدم برقراری تسهیلات بانکی طرح ها هم اشاره کرد و گفت:بخش اعظمی از تأمین مالی طرح های نهضت ملی مسکن را بانک ها تقبل کرده اند.