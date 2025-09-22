استاندار در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم از اختصاص ۲۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه و عمران استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،معاون اجرایی رئیس جمهور در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم کلید شکوفایی استان قم را در دستان کارآفرینان حوزویان دانشگاهیان و بانوان فرهیخته دانست و گفت: با امید و تکیه بر خرد جمعی موانع مسیر توسعه در این استان گشوده خواهد شد.

اکبر بهنام جو استاندار با اشاره به اختصاص ۲۴ هزار میلیارد تومانی به استان قم گفت: دولت ارتقای شاخص‌های قم در موضوعاتی مانند آب و فاضلاب، راه و جاده، ساخت مدرسه و ارتقا شاخص‌های بهداشت و درمان را با اختصاص بودجه در دستور کار قرار داده است.

حجت الاسلام قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی هم بر لزوم توجه هرچه بیشتر دولت به طرح‌های نیمه تمام همچون فرودگاه قم تاکید و ابراز امیدواری کرد؛ این طرح کلان اقتصادی در دولت فعلی به بهره برداری برسد.

محمد منان رئیسی دیگر نماینده قم هم از اضافه شدن ۳۰۰ دستگاه اتوبوس درون شهری به ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد و افزود:با اضافه شدن این اتوبوس‌ها می‌توان شاهد کاهش بار ترافیک در نقاط مختلف شهر بویژه در مناسبت‌های مذهبی باشیم.