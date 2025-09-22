

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، انریکه در فصلی که گذشت، پاری سن ژرمن را برای اولین بار در تاریخش به قهرمانی اروپا رساند و یک افتخار فراموش‌نشدنی را برای این تیم رقم زد.

علاوه بر لیگ قهرمانان، انریکه تیمش را در لیگ یک، جام حذفی، سوپرکاپ اروپا و سوپرکاپ فرانسه نیز قهرمان کرد تا ظرف تنها یک سال، پنج جام مختلف را برای پاریسی‌ها کسب کرده باشد.

انریکه به دلیل حضور در تقابل پاری سن ژرمن و مارسی، در تئاتر دو شاتله غایب بود و نتوانست جایزه‌اش را دریافت کند.