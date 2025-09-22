به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،متن پیام بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آغاز سال تحصیلی جدید و نواخته شدن زنگ مهر و دانایی، فرصت مغتنمی است تا بار دیگر اهمیت علم‌آموزی، تلاش، خودباوری و پرورش نسلی خلاق و توانمند در مسیر آینده روشن ایران اسلامی یادآوری شود. مدرسه، کانون اصلی تربیت و رشد شخصیت فرزندان این مرز و بوم است و نقش بی‌بدیلی در تعالی فردی و اجتماعی آنان ایفا می‌کند.

اینجانب ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان عزیز، معلمان دلسوز، مدیران و خانواده‌های گرامی امیدوارم با تلاش مشترک و همدلی همه بخش‌ها، سالی سرشار از موفقیت، نشاط و پیشرفت برای جامعه فرهنگی و آموزشی استان رقم بخورد.

بدون تردید، آینده این سرزمین در گرو اندیشه‌های والای نسل جوان و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر معلمان فرهیخته است و ما نیز در مدیریت استان، بر آن هستیم که با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، مسیر تعالی علمی و تربیتی را هموارتر سازیم.

از خداوند متعال برای همه آینده‌سازان میهن توفیق روزافزون، سلامتی و کامیابی مسئلت دارم.