جانلوییجی دوناروما، دروازه‌بان تیم فوتبال منچسترسیتی و سابق پاری سن ژرمن برای دومین بار برنده جایزه یاشین شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جانلوییجی دوناروما بالاتر از سایر نامزد‌ها به عنوان بهترین دروازه‌بان سال انتخاب شد و جایزه یاشین را دریافت کرد.

او پس از امیلیانو مارتینز، دومین دروازه‌بانی است که دو بار موفق به کسب جایزه یاشین می‌شود.

جانلوییجی دوناروما در فصل ۲۵-۲۰۲۴، موفق به کسب قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، لیگ فرانسه، جام حذفی فرانسه و سوپرجام فرانسه با تیم پاری سن ژرمن شد. دوناروما پیش از این در سال ۲۰۲۱ نیز موفق به کسب جایزه یاشین شده بود.