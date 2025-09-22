پخش زنده
امروز: -
جانلوییجی دوناروما، دروازهبان تیم فوتبال منچسترسیتی و سابق پاری سن ژرمن برای دومین بار برنده جایزه یاشین شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جانلوییجی دوناروما بالاتر از سایر نامزدها به عنوان بهترین دروازهبان سال انتخاب شد و جایزه یاشین را دریافت کرد.
او پس از امیلیانو مارتینز، دومین دروازهبانی است که دو بار موفق به کسب جایزه یاشین میشود.
جانلوییجی دوناروما در فصل ۲۵-۲۰۲۴، موفق به کسب قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، لیگ فرانسه، جام حذفی فرانسه و سوپرجام فرانسه با تیم پاری سن ژرمن شد. دوناروما پیش از این در سال ۲۰۲۱ نیز موفق به کسب جایزه یاشین شده بود.