به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،متن پیام حجت الاسلام و المسلمین احمد مطهری اصل نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با آغاز سال تحصیلی جدید، بار دیگر کلاس‌های درس، به عطر علم و معنویت شده و فعالیت‌های آموزشی با نام و یاد خدا و اهل بیت (ع) رونق گرفته و با توجه همزمان این روز مهم با هفته دفاع مقدس، امور پرورشی و تربیتی در مدارس نیز، رنگی از ایمان و اخلاق می‌گیرند. مدرسه تنها جایگاه آموزش نیست، بلکه بوستانی برای پرورش روح، شکوفایی استعداد‌ها و نزدیک‌تر شدن به ارزش‌های الهی است.

با طنین انداز شدن دوباره زنگ مدرسه، فضای تعلیم و تربیت در پرتو عنایات الهی و در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) جانی تازه می‌گیرد و این رویداد، فرصتی ارزشمند است تا دانش‌آموزان با روحیه‌ای پرنشاط، قدم در مسیر تهذیب نفس بگذارند و معلمان دلسوز رسالت بزرگ خویش را در تربیت نسل مومن، متعهد و کارآمد آغاز کنند.

مدرسه، کانون نور و دانایی و محفل پرورش ارزش‌های اخلاقی و دینی است؛ جایی که علم با ایمان در هم می‌آمیزد و زمینه رشد همه‌جانبه شخصیت آینده‌سازان میهن اسلامی فراهم می‌گردد. امید است در سال تحصیلی جدید، همه‌ تلاش‌ها در مسیر اعتلای فرهنگ، شکوفایی استعداد‌ها و تربیت انسان‌های مومن و مسئولیت‌پذیر، به ثمر نشیند و به فضل پروردگار، ثمره آن سربلندی و پیشرفت جامعه اسلامی باشد.