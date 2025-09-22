پیام نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی به مناسبت بازگشایی مدارس
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی به مناسبت بازگشایی مدارس پیام تبریکی صادر کرد.
بسمالله الرحمن الرحیم
با آغاز سال تحصیلی جدید، بار دیگر کلاسهای درس، به عطر علم و معنویت شده و فعالیتهای آموزشی با نام و یاد خدا و اهل بیت (ع) رونق گرفته و با توجه همزمان این روز مهم با هفته دفاع مقدس، امور پرورشی و تربیتی در مدارس نیز، رنگی از ایمان و اخلاق میگیرند. مدرسه تنها جایگاه آموزش نیست، بلکه بوستانی برای پرورش روح، شکوفایی استعدادها و نزدیکتر شدن به ارزشهای الهی است.
با طنین انداز شدن دوباره زنگ مدرسه، فضای تعلیم و تربیت در پرتو عنایات الهی و در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) جانی تازه میگیرد و این رویداد، فرصتی ارزشمند است تا دانشآموزان با روحیهای پرنشاط، قدم در مسیر تهذیب نفس بگذارند و معلمان دلسوز رسالت بزرگ خویش را در تربیت نسل مومن، متعهد و کارآمد آغاز کنند.
مدرسه، کانون نور و دانایی و محفل پرورش ارزشهای اخلاقی و دینی است؛ جایی که علم با ایمان در هم میآمیزد و زمینه رشد همهجانبه شخصیت آیندهسازان میهن اسلامی فراهم میگردد. امید است در سال تحصیلی جدید، همه تلاشها در مسیر اعتلای فرهنگ، شکوفایی استعدادها و تربیت انسانهای مومن و مسئولیتپذیر، به ثمر نشیند و به فضل پروردگار، ثمره آن سربلندی و پیشرفت جامعه اسلامی باشد.