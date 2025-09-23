رئیس مرکز آموزش و‌ پژوهش‌ سازمان بازرسی گفت: جشنواره شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع فصلی جدید در حوزه سلامت اداری کشور و پیشگیری شفافیت‌محور محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام کیخای فرزانه رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی در دومین روز اجلاسیه آموزشی تخصصی جشنواره شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع، به اهمیت و افق‌های پیش روی نظام حکمرانی کشور اشاره و بر ضرورت جایگاه‌سازی صحیح این جشنواره تأکید کرد و افزود: عدم رعایت این نکات منجر به خلأ در رصد و پایش حوزه سلامت اداری می‌شود.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی گفت : این جشنواره قرار است به صورت سالیانه برگزار شده و نقش دماسنج سلامت اداری کشور را ایفا کند، و دامنه شمول آن شامل سه قوه و کلیت دستگاه‌های اجرایی کشور است.

کیخای فرزانه بر اهمیت نظارت و پایش در نظام حکمرانی مطلوب تأکید کرد و افزود: بدون رصد و ارزیابی شاخص‌های سلامت اداری، هزینه‌های متعددی برای حاکمیت جهت مبارزه با فساد ایجاد خواهد شد.

وی گفت: شفافیت، به معنای در اختیار گذاشتن اطلاعات به مردم، نقش کلیدی در نظارت همگانی دارد و باید با شناسایی تعارض منافع و حمایت از افشاگران همراه باشد.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه در طی یک سال گذشته، مجموعه‌های دانشگاهی و اندیشگاهی کشور بیش از ۳۰۰۰ ساعت کار کارشناسی برای تبیین و تعریف شاخص‌های شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع انجام داده است، افزود: سامانه‌ای برای جشنواره طراحی و رونمایی شده است که تمامی دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر شاخصه سنجه‌های تعریف شده، اطلاعات خود را در آن ثبت می‌کنند. مدیران عملکرد دستگاه‌ها مسئولیت کامل در ارائه صحیح اطلاعات دارند و این سامانه، شفاف و قابل استناد است تا جایی که ارزیابی و نمره‌دهی به دستگاه‌ها بر اساس این اطلاعات انجام می‌شود و کارنامه عملیاتی و عملکردی هر دستگاه در حوزه سلامت اداری صادر خواهد شد.

کیخای فرزانه گفت: در این فرآیند، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور نقش مهمی در نظارت، ارزیابی و تایید صحت اطلاعات دارند ضمن آنکه تاکید بر اهمیت همکاری و توجه ویژه مدیران و مسئولان عالی دستگاه‌های اجرایی در اجرای دقیق و کامل این فرآیند است، چرا که مسئولیت نهایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است. در صورت نقص یا عدم ارائه اطلاعات صحیح، مسئولیت بر عهده مدیران مربوطه است.

وی هدف نهایی این جشنواره، را ارتقاء شفافیت و بهبود سلامت اداری در کشور دانست و افزود: برای رسیدن به این هدف، نیازمند همت جمعی، همکاری و همگرایی در سطح حاکمیت هستیم.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت شروع سریع و جدی ارئه اطلاعات در سامانه جشنواره تأکید کرد و خواستار توجه ویژه مدیران و کارشناسان به اجرای قوانین در قالب شاخص‌های جشنواره شد.

کیخای فرزانه یکی دیگر از اهداف برگزاری این جشنواره را افزایش آگاهی درباره چیستی، چرایی و چگونگی اجرای آن عنوان و بر ضرورت همت جمعی در برپایی این رویداد تأکید کرد.

وی بر این باور است که این جشنواره می‌تواند به عنوان یک فصل جدید در حوزه سلامت اداری کشور محسوب شود و در آینده، دامنه شمول آن گسترده‌تر خواهد شد.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور ابراز امیدواری کرد که گزارش‌های این جشنواره، در قالب الگویی قابل ارائه به نهاد‌های بین‌المللی مانند سازمان شفافیت بین‌الملل، به عنوان نمونه‌ای از عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت اداری در عرصه‌های جهانی قرار گیرد و نتایج جشنواره بتواند در قالب گزارشی راهبردی در حوزه سلامت اداری در کشور به حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و رؤسای قوا ارائه گردد.