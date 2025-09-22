

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ویکتور گوکرش عملکرد بسیار خوبی در فصل ۲۵-۲۰۲۴ برای اسپورتینگ لیسبون داشت ودر ۵۲ مسابقه‌ای که برای این تیم پرتغالی انجام داد، آمار ۵۴ گل و ۱۲ پاس گل را از خودش به ثبت رساند.

روبرت لواندوفسکی در سال ۲۰۲۲ با (۵۷ گل) و ۲۰۲۱ با (۶۹ گل) موفق به دریافت این جایزه شده بود و سال ۲۰۲۳ هم ارلینگ هالند (۵۶ گل) آن را به خانه برده بود. در سال گذشته، هری کین و کیلیان امباپه (۵۲ گل) به‌طور مشترک برنده این جایزه شده بودند.