درخشش دانشآموزان آذربایجان شرقی در رویداد ملی انسان و محیط زیست
دانشآموزان تبریزی و شبستری در رویداد ملی انسان و محیط زیست خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمدحسین حسنزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اظهار کرد: در مراسمی که در سالن همایشهای شهدای محیطبان و با حضور معاونت آموزش، پژوهش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش برگزار شد خانم آیلین عباسی از ناحیه ۳ تبریز موفق به کسب مقام دوم بخش دانشآموزی و خانم پریا شاهینپنجه از ناحیه شبستر موفق به کسب مقام سوم شدند. همچنین به دلیل کیفیت اثر ارائهشده فرصت ویژهای برای ارائه دستاوردها به خانم آیلین عباسی داده شد.
وی افزود: این موفقیتها بیانگر ظرفیت بالای علمی، خلاقیت و دغدغهمندی نسل جوان استان به محیط زیست است.