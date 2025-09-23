عثمان‌دمبله ستاره فرانسوی تیم فوتبال پاری سن ژرمن بعنوان مرد سال فوتبال جهان در سال ۲۰۲۵ شناخته شد و توپ طلا را از آن خود کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،عثمان دمبله بالاتر از لمین یامال به عنوان برنده توپ طلای سال ۲۰۲۵ از سوی نشریه فرانس فوتبال انتخاب شد.





جوایز مراسم توپ طلا (Ballon D'or ۲۰۲۵) در بخش‌های زیر اهدا شد:

توپ طلا (بهترین بازیکن سال)

عثمان دمبله، مهاجم تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن به عنوان مرد سال انتخاب و توپ طلا را از آن خود کرد. این جایزه مهم را رونالدینیو به مناسبت بیستمین سالگرد دریافت توپ طلایش به دمبله اهدا کرد.

در بخش زنان؛ آیتانا بونماتی هافبک تیم فوتبال بارسلونا بار دیگر عنوان بهترین بازیکن سال را از آن خود و اینیستا، ستاره پیشین این تیم توپ طلای وی را اهدا کرد. اینیستا همچنین اعلام کرد که قصد دارد وارد حرفه مربیگری شود.

جایزه کوپا (بهترین بازیکن جوان)

این جایزه که توسط رافائل واران مدافع پیشین تیم ملی فرانسه اهدا شد؛ به لمین یامال رسید.

جایزه یوهان کرایف (بهترین سرمربی)

لوئیز انریکه، سرمربی تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن با اعلام فابیو کاپلو به عنوان مربی سال معرفی شد. وی به دلیل حضور در بازی معوقه با المپیک مارسی (لوکلاسیک) که همزمان با مراسم برگزار می‌شد، در این مراسم حضور نداشت. وی در پیام ارسالی عنوان کرد که کسب این جایزه برای او افتخار بزرگی است.

در بخش زنان؛ سابرینا ویگمن، سرمربی هلندی تیم ملی زنان انگلیس به عنوان مربی سال برگزیده شد و جایزه خود را از دستان فابیو کاپلو دریافت کرد.

جایزه لو یاشین (بهترین دروازه‌بان)

جان‌لوئیجی دوناروما، دروازه‌بان فصل گذشته پاری‌سن‌ژرمن که به منچسترسیتی پیوسته جایزه بهترین دروازه‌بان فصل را از دستان هموطن خود جان‌لوئیجی بوفون دریافت کرد. بوفون در ادامه دوناروما را با یک پس‌گردنی بدرقه کرد!

در بخش زنان؛ این جایزه به هانا همپتون، دروازه‌بان تیم ملی انگلیس رسید.

جایزه گرد مولر (بهترین گلزن)

لوئیس فیگو با حضور در جایگاه و در حالی که احتمال می‌رفت جایزه به کیلیان امباپه برسد، ویکتور یوکرش، مهاجم سوئدی فصل گذشته اسپورتینگ که حالا در آرسنال توپ می‌زند را به عنوان بهترین گلزن فصل معرفی و جایزه او را اهدا کرد.

در بخش زنان؛ اِوا پایور، مهاجم تیم زنان ولفسبورگ نیز جایزه گرد مولر را به خود اختصاص داد.

جایزه سوکراتس (عملکرد جوانمردانه)

بنیاد خیریه ژانا (دختر لوئیز انریکه) که در حوزه بیماران سرطانی فعالیت می‌کند، جایزه سوکراتیس امسال را به خود اختصاص داد. دختر بزرگ انریکه این جایزه را دریافت کرد.

بهترین تیم فوتبال

پاری‌سن ژرمن که به دلیل برگزاری بازی معوقه با مارسی فقط عثمان دمبله و ناصر الخلیفی (رئیس) را به مراسم فرستاده بود؛ به عنوان بهترین تیم سال برگزیده شد.

در بخش زنان؛ آرسنال این عنوان را مال خود کرد.