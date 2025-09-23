پیشرفت ۳۹ درصدی بیمارستان گهر دورود
در بازدید مسئولان استان از پیشرفت ۳۹ درصدی بیمارستان در دست احداث گهر دورود خبر داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
در بازدید لک علی آبادی نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی و جلال الدین امیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از پیشرفت ۳۹ درصدی بیمارستان در دست احداث گهر دورود خبر داده شد.
مقرر شد برای ادامه اجرای این طرح ماهانه ده میلیارد تومان به پیمانکار تخصیص یابد.
همچنین مقرر شد از محل اوراق یکصد و پنجاه میلیارد تومان دیگر به طرح تزریق شود.
قرار است این طرح در سال ۱۴۰۶ به بهره برداری برسد.