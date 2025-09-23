پخش زنده
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به عفو معیاری اخیر، گفت: بیش از ۹۰ درصد محکومان زندانی این سازمان مشمول عفو قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: به مناسبت میلاد فرخنده حضرت محمد مصطفی (ص)، تعداد ۴۳۰ نفر از محکومان زندانی سازمان تعزیرات حکومتی با موافقت رهبر معظم انقلاب مشمول عفو قرار گرفتند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این اقدام در راستای سیاستهای اصلاحی و انسانی نظام قضایی کشور صورت گرفته و جلوهای از رأفت اسلامی و توجه به بازگشت اجتماعی محکومان را به نمایش گذاشته است.
معاون وزیر دادگستری افزود: این تصمیم گامی مؤثر در کاهش جمعیت کیفری و تقویت امید در میان خانوادههای زندانیان است.