پلیس شمال غرب پاکستان اعلام کرد که انفجار یک انبار مهمات و بمب که توسط تروریست‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت، جان ۲۴ نفر از جمله ۱۰ زن و کودک را گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این حادثه در دره تیرا واقع در منطقه خیبر از توابع ایالت خیبرپختونخوا به وقوع پیوست.

رسانه‌های پاکستانی گفتند که پلیس علت این حادثه را انفجار انبار بمب متعلق به گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان اعلام کرده، اما ساکنان محلی علت آن را ناشی از یک عملیات هوایی نیرو‌های ارتش عنوان می‌کنند.

برخی منابع خبری مدعی شدند که در نتیجه بمباران هوایی که بخشی از عملیات ارتش پاکستان است، این حادثه رخ داده و تمامی قربانیان نیز غیرنظامی هستند.

در عین حال پلیس پاکستان گفت که این انفجار منجر به مرگ ۱۴ عنصر طالبان پاکستانی و ۱۰ غیرنظامی دیگر شد.

به گفته آنان، تروریست‌ها در این منطقه از ساکنان و سایر غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند.