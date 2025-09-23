پخش زنده
امروز: -
ادارهکل دامپزشکی استان گیلان با صدور اطلاعیهای شایعه بستهبندی مجدد مرغهای کشتار شده و تاریخ مصرف گذشته در یکی از کشتارگاههای استان را تکذیب کرد و توضیح داد: تغییر بستهبندی تنها به دلیل خطای دستگاه چاپگر در درج تاریخ صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اظهارات مسئول فنی بهداشتی و مدیر تولید کشتارگاه مورد نظر، فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط به خطا در دستگاه جتپرینتر و اختلال در درج تاریخ تولید بر روی بستههای مرغ بوده است.
در ادامه این اطلاعیه گفته شده است: به همین دلیل، بستهبندی برخی از مرغها اجباراً و با نظر مسئول فنی بهداشتی تکرار شده است تا تاریخ تولید صحیح روی آنها درج شود ضمن اینکه این موضوع پارسال رخ داده است و کتباً توسط کشتارگاه مربوطه به شبکه دامپزشکی شهرستان گزارش شده بود.
اداره کل دامپزشکی گیلان در اطلاعیه خود آورده است: در تمامی کشتارگاههای استان، مسئولان فنی بهداشتی بهطور مستمر بر فرآیند کشتار و بستهبندی نظارت دارند و با هرگونه تخلف بهداشتی برخورد میشود همچنین نظارت عالیه بر عملکرد کشتارگاهها از طریق بازدیدهای میدانی و سرزده کارشناسان اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این اداره کل به صورت مستمر صورت میگیرد.