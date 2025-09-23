هوا در نخستین روز از پاییز در دو منطقه اصفهان و یک شهر مجاور ناسالم برای همه و در وضعیت قرمز آلودگی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز سه شنبه اول مهرماه با میانگین ۱۱۶ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه‌های رودکی با ۱۵۴ و رهنان با ۱۵۷ همچنین شهرهای کاشان با ۱۴۳ و قهجاورستان با ۱۶۸ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پایش هوای بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۴۰ AQI در وضعیت پاک، اما در ایستگاه‌های ۲۵ آبان وخرازی با ۱۱۳، فیض ۱۰۷، کاوه و زینبیه ۱۰۸، فرشادی ۱۰۴، پارک زمزم با ۱۰۶ وکردآباد با ۱۳۶ AQI همچنین شهرخمینی شهر با ۱۳۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و به رنگ نارنجی است.

همچنین این شاخص در ایستگاه‌های سپاهان شهر با ۹۱ و میرزاطاهر با ۹۸ AQI وشهر‌های شاهین شهر با ۸۹ AQI همچنین شهر‌های مبارکه با ۶۱ و زرین شهر با ۷۵ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.