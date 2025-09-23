به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در کنفرانس دو دولتی به ریاست فرانسه و عربستان در نیویورک گفت: هیچ توجیهی برای آنچه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ رخ داد وجود ندارد و همچنین هیچ توجیهی برای مجازات جمعی مردم فلسطین نیست. خواستار توقف فوری و دائمی آتش‌بس در نوار غزه هستیم.

وی افزود: هیچ توجیهی برای آنچه در کرانه باختری رخ می‌دهد و برای ادامه احداث شهرک‌ها وجود ندارد. باید پیش از آنکه دیر شود، تعهد خود را به راه‌حل دو دولتی بار دیگر اعلام کنیم.

گوترش گفت: کسانی که مسیر راه‌حل دو دولتی را مانع می‌شوند باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهند: جایگزین این راه حل چیست؟ تشکیل دولت فلسطینی پاداش نیست، بلکه یک حق است.

وی ادامه داد: بدون راه‌حل دو دولتی، صلحی در خاورمیانه وجود نخواهد داشت. راه‌حل دو دولتی با حقوق بین‌الملل سازگار است و از حمایت جامعه بین‌المللی و مجمع عمومی برخوردار است.

گوترش تصریح کرد: تحقق راه‌حل دو دولتی نیازمند تصمیم‌های دشوار و رهبری شجاعانه از سوی همه طرف‌هاست.

