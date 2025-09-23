پخش زنده
امروز: -
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص تشکیل کشور مستقل فلسطین گفت: غزه نیازمند توقف فوری، بدون قید و شرط و دائمی درگیری هاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «آنالنا بائربوک»، وزیر خارجه پیشین آلمان و رئیس هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در کنفرانس دو دولتی در نیویورک آمریکا گفت: نمیتوانیم صدای هند رجب را نادیده بگیریم، هنگامی که خودروی حامل او هدف حمله قرار گرفت.
وی افزود: جهان، هند رجب، دختر بچه غزهای و کودک اسرائیلی کفیر بیباس را ناامید و تنها گذاشت.
بائربوک ادامه داد: انسانیت در انتخاب یک طرف و نادیده گرفتن طرف دیگر نیست، بلکه در درک این است که هر زندگی ارزش یکسانی دارد.
وی گفت: نیازمند توقف فوری، بدون قید و شرط و دائمی آتشبس در غزه هستیم.
اسرائیل باید کمکها را به غیرنظامیان در غزه برساند و حماس نیز باید اسیران اسرائیلی را آزاد کند.
وزیر امورخارجه پیشین آمریکا افزود: گسترش شهرکسازی در کرانه باختری و قدس شرقی چشمانداز راهحل سیاسی را تضعیف میکند.
تنها راهی که اسرائیلیها و فلسطینیها بتوانند با کرامت زندگی کنند، راهحل دو دولتی است.
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح کرد: قطعنامه ۱۸۱ پایههای راهحل دو دولتی را بهعنوان تنها مسیر صلح بنا نهاد.
وی گفت: پیام ما امروز این است که هرگز تسلیم نخواهیم شد و همچنان به راهحل دو دولتی متعهد هستیم.
بائربوک افزود: آماده انجام اقدامات قاطع هستیم و اینکه تضمینهایی برای تحقق راهحل دو دولتی ارائه کنیم.
وی اضافه کرد: بیانیه نیویورک مورد حمایت ۱۴۲ کشور عضو سازمان ملل قرار گرفت.
این دیپلمات آلمانی اضافه کرد: باید کشوری مستقل و دارای حاکمیت برای فلسطین در مرزهای بهرسمیتشناختهشده بینالمللی تشکیل شود.
وی در پایان نیز با دخالت در امور داخلی گروههای مقاومت و بدون اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی مدعی شد: باید حکومت حماس در غزه پایان یابد و سلاح خود را تحویل دهد.