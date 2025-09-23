به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،نورالدینی سرپرست فرمانداری شهربابک در حاشیه این اردوی جهادی گفت: بر اساس نیاز مردم این منطقه این اردوی یک روزه جهت ارائه خدمات پزشکی به مردم نیازمند این منطقه برگزار شد تا بخشی از عدالت درمانی در مناطق کمتر برخوردار شهرستان جبران شود.

حسین محمودی مدیر مجتمع مس شهربابک هم گفت: این دوازدهمین اردوی جهادی پزشکی مجتمع مس شهربابک در دو سال گذشته می باشد که در مناطق کمتر برخوردار شهربابک برگزار می شود و در این اردوی جهادی پزشکی متخصصانی در بخش های داخلی، جراحی، زنان و زایمان، اطفال، گوش و حلق و بینی، سونوگرافی، دندانپزشکی، روانشناسی، ارتوپدی و تزریقات به رائه خدمت پرداختند.