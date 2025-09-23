به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی بمناسبت فرا رسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید پیامی صادر کرد.

متن پیام علی اکبر صمیمی به شرح ذیل است:

با فرارسیدن فصل شکوفایی دانش و همزمان با طنین زنگ مهر و بازگشایی مدارس، بار دیگر شور و شعف علم آموزی در جایجای این سرزمین طنین انداز میشود.

آغاز سال تحصیلی جدید، فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی و بستری تازه برای پرورش نسل خلاق، مؤمن و مسئولیت پذیر است. تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته سراسر افتخار دفاع مقدس، یادآور رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهیدان والامقام، به ویژه شهدای دانش آموز و فرهنگی است؛ بزرگانی که راه علم و جهاد را در هم آمیختند و چراغ هدایت فردای این مرز و بوم شدند. بر روان پاک آنان درود میفرستیم و پیمان میبندیم که در مسیر تعالی فرزندان این دیار، از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

همکاران فرهیخته، آموزش و پرورش در دولت وفاق با اعتقاد راسخ به مدرسه بعنوان کانون تحول جامعه با نصب العین قرار دادن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، اجرای نقشه راه سند تحول بنیادین و تاکیدات دولت وفاق و مقام عالی وزارت مبنی بر «تربیت تمام‌ساحتی، توسعه در عدالت و کیفیت آموزشی» گام در راهی نو نهاده است. یقین دارم با همت والای فرهنگیان تلاشگر، همراهی اولیای گرانقدر و همفکری همه ذینفعان نظام تعلیم و تربیت، معلمان، مدیران، اساتید، پژوهشگران، علما، دانشجو معلمان، تشکل‌های فرهنگی با همه گرایش‌ها و باورمند به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با حضور پرنشاط دانش آموزان عزیز، سالی پرثمر، سرشار از موفقیت و افتخار را پیشرو خواهیم داشت.

اینجانب ضمن گرامیداشت این ایام، آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مزین به شعار "توسعه عدالت آموزشی- برای ایران- برای مدرسه" را به همه دانش آموزان، معلمان فرهیخته و خانواده‌های شریف ایرانی تبریک و تهنیت عرض میکنم و توفیق روزافزون همگان را از درگاه ایزد منان مسألت دارم.

علی اکبر صمیمی

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی