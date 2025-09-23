به همت بنیاد علوی تعداد ۳ هزار بسته لوازم تحریر به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در بین دانش آموزان نیازمند در جنوب استان کرمان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،عالیه صالحی مجری طرح توان افزایی بنیاد علوی در جنوب استان کرمان گفت : طرح مهر علوی که در سراسر کشور در حال برگزاری است و سهم مناطق جنوبی استان کرمان یعنی شهرستان‌های جنوبی استان کرمان بیش از ۳۰۰۰ بسته لوازم التحریر به ارزش ۱۵ میلیارد ریال میلیارد ریال خواهد بود و ما این لوازم رو انشالله با همکاری تسهیل گران مان در مناطق هدف بنیاد علوی در جنوب استان کرمان توزیع خواهیم کرد .