نایجل فاراژ رهبر حزب رفورم انگلیس با تاکید بر تشدید فشار بر مهاجران در صورت به دست گرفتن قدرت، قوانین جاری درباره مهاجران را غیر قابل توجیه دانست.

رهبر حزب رفورم انگلیس و اعلام علنی تبعیض و نژاد پرستی

رهبر حزب رفورم انگلیس و اعلام علنی تبعیض و نژاد پرستی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، نایجل فاراژ سیاستمدار انگلیسی راست افراطی که به ضدیت با مهاجران و مسلمانان شهره است در نشستی خبری گفت: در صورت به دست گرفتن قدرت در پذیرش مهاجران به شدت سختگیرانه عمل خواهد کرد.

به گفته او مزایای اقامت قانونی پنج ساله در انگلیس را لغو می‌کند و حداکثر مدت روادید پنج ساله می‌شود و مهاجران با شرایط سخت‌گیرانه‌تر مثل حقوق بالاتر، تسلط بر زبان انگلیسی، و محدودیت در الحاق بستگان رو‌به‌رو خواهند شد.

فاراژ همچنین گفته مزایای اجتماعی و رفاهی فقط باید به شهروندان بریتانیایی تعلق گیرد و این اقدامات شامل افراد دارای اقامت دایم نیز می‌شود.

این سیاستمدار ضد مهاجران و مسلمانان ادعا کرده با اجرای این تصمیم‌ها و کاهش محدودیت در عرضه خدمات به مهاجران تا ۲۳۴ میلیارد پوند در هزینه‌های دولت صرفه جویی خواهد شد.

ادعایی که بلافاصله ریچل ریوز وزیر خزانه داری انگلیس آن را رد کرد و کارشناسان مستقل هم آن را فریب دیگر فاراژ همچون بهبود همه جانبه شرایط انگلیس در صورت جدایی از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت دانستند.

احزاب کارگر (حزب حاکم)، لیبرال دموکرات و سبز اظهارات فاراژ را غیر واقع بینانه و بی پایه دانستند و کارشناسان نیز آن را عوام فریبانه توصیف کردند.

نایجل فاراژ رهبر حزب رفورم انگلیس که هم اکنون پنج کرسی در مجلس عوام انگلیس دارد به عقیده صاحب نظران سیاسی با عوام فریبی و ارائه اطلاعات نادرست سعی می‌کند عامل بروز مشکلات عدیده جاری در این کشور را مهاجران معرفی و نظر افکار عمومی را به این ترتیب به نفع خود جلب کند.