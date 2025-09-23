به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ براساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی موسسه یوگوو حدود ۴۴ درصد مردم انگلیس معتقدند دولت انگلیس باید فلسطین را به عنوان کشور مستقل به رسمیت بشناسد.

برخی از مردم انگلیس مخالف رویکرد دولت انگلیس در تشکیل دو دولت اسراییل و فلسطینند و معتقدند این اقدام عملا تایید اشغال سرزمین فلسطینیان و به رسمیت شناختن آن است.

براساس نتایج این نظرسنجی حمایت از حقوق فلسطینیان در میان جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله بیشتر است.

امروز و در پی اعلام دولت انگلیس مبنی بر به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی پس از ۱۵۰ کشور، مراسم ویژه برافراشتن پرچم فلسطین برابر دفتر نمایندگی فلسطین در انگلیس برگزار شد.

اقدام انگلیس ۱۰۸ سال پس از صدور اعلامیه بالفور در انگلیس و ۷۵ سال پس از به رسمیت شناختن اسراییل از جانب حکومت انگلیس تصمیمی نمادین برای فرار از مجازات ناشی از همدستی با نسل کشی فلسطینیان ارزیابی شده است.

شماری از سیاستمداران با حضور در این مراسم ضمن استقبال از اقدام دولت انگلیس در به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی خواستار پایان دادن به حمایت‌های سیاسی از اسراییل و توقف صدور جنگ افزار برای این رژیم شدند.

آنان تاکید کردند این تصمیم بدون اقدام عملی علیه اسراییل راه به جایی نخواهد برد و نخواهد توانست حقوق فلسطینیان را تامین کند.

قشر‌های مختلف مردم انگلیس دو سال است که تقریبا هر هفته با حضور در خیابان‌های مرکزی لندن و دیگر شهر‌های انگلیس آزادی کل سرزمین اشغال شده فلسطینیان را فریاد زدند و پایان دادن به حمایت‌های سیاسی، تسلیحاتی و اقتصادی از رژیم انگلیس را خواستارشدند.